綠島潛水客失聯尋獲 3人意識清醒

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台東綠島朝日溫泉外海下午發生3名男性潛水客失聯。海巡獲報馳援，配合空勤直升機加入搜救行列，在海面上發現3人，並由海巡快艇救起3人，3人意識清醒。

台東縣消防局表示，海巡是在今日下午4時50分獲報，綠島朝日溫泉外海、距岸邊2浬處，3名潛水客失聯，時間超過80分鐘。初步了解，3人搭乘娛樂漁業漁船出海，船主發現3人失聯驚覺有異，趕忙通報。1060101

(中央社)