BY2練出魔鬼身材 新單曲催桃花

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雙胞胎女子團體「BY2」推出新單曲「桃花旗袍」，每天超過兩小時瘋狂健身，秀出魔鬼身材，笑稱希望為大家在新的一年帶來桃花運。

「BY2」是姊姊Miko（白緯芬）和妹妹Yumi（白緯玲）組成，預計今年3月發行第8張專輯，首波單曲「桃花旗袍」搶先上線，是首中國風電子舞曲，「BY2」與中國大陸「耀樂團」攜手打造。

從去年11月開始籌備新專輯，「BY2」就猛跑健身房，每天超過兩小時瘋狂健身，加上舞蹈訓練，持續1個多月，「BY2」誓言練出魔鬼身材。

歌曲取名「桃花旗袍」，「BY2」笑說，這首歌很特別，非常適合這種喜慶日子，尤其是在新年，演唱這首充滿濃濃東方風的舞曲，希望能為大家在新的一年帶來桃花運。

配合「桃花旗袍」歌名，「BY2」新造型化身桃花姬，秀出積極健身練出的魔鬼身材，搭配古典裝扮、融合時尚感，新專輯造型非常吸睛，讓人驚呼狂讚「BY2」身材也太好了吧。1060101

(中央社)