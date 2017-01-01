友善土地 調查顯示全台老鷹增加200隻

台灣猛禽研究會2016年歲末年終調查，台灣黑鳶（老鷹）2016年比2015年增加了200隻，總數來到626隻，研究會表示，這代表了友善土地的觀念和行為逐漸在醱酵。

台灣猛禽研究會近3年在林務局支持下，號召58名全台鷹友進行老鷹數量的調查，2014年老鷹總數有359隻、2015年426隻、2016年626隻。主持調查的屏東科技大學鳥類生態研究室研究助理林惠珊表示，在2013年之前，一些鷹友所做的調查，很少能超過300隻，甚至還有只剩100多隻的數量。

鷹友們分別在全台16處老鷹棲息的地方進行數量監測，其中，黑鳶最大的族群數量在翡翠水庫與屏東的三地門，去年調查的數量分別為109、107隻。

這3年林惠珊及一些鷹友在屏東萬丹紅豆田宣導農民不要毒鳥，使得這2年黑鳶的數量有成長，孫元勳說，20多年來，他在屏科大天空從沒看到老鷹出現過，這2年已能見到1、2隻老鷹在屏科大的天空遨翔，足見數量有在成長。

林惠珊說，老鷹是食物鍊的最頂端，也是環境的指標，老鷹數量減少代表人類生活的土地出了問題，老鷹數量與人類生活習習相關，這是他們3年前開始監測老鷹數量，並發現紅豆田農民毒鳥、老鷹吃到毒死的鳥而死亡的情形，於是開始向農民宣導不毒鳥。

林惠珊表示，近年政府停辦滅鼠週、毒鳥事件減少與妥善處理及農委會最近幾年友善農業的推廣，讓老鷹生存的壓迫有了緩解。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳表示，推估日治時代台灣老鷹的數量達5000隻以上，甚至上萬隻，民國50年後，台灣開始引進農藥，老鷹的數量才慢慢減少。

孫元勳表示，老鷹會出現的地方是農田及有水的地方如魚塭、湖泊、海洋等可以提供食物的地方，早期的農村都可見到老鷹在天空遨翔。他也呼籲，消費者意識必須抬頭，才能讓環境永續生存。1060101

(中央社)