國道傍晚湧車潮 多處北上路段塞

今天是2017年元旦，也是連續假期第2天，傍晚湧現北返車潮，多處北上路段出現壅塞，車速都不到每小時40公里。

根據交通部高速公路局傍晚6時路況資訊，車速緩慢路段，包括：國道5號北上頭城到坪林行控中心每小時38公里、宜蘭到頭城每小時41公里、石碇到南港系統每小時44公里。

國道3號北上也有多處車速不到每小時40公里，包括：關西到龍潭、竹北到湖口、新竹系統到新竹。

國3北上名間到南投及國道6號東草屯到舊正，車速甚至分別為每小時29公里及28公里，國道1號北上虎尾到埔鹽更慢，只有每小時24公里。

另外，國道8號及10號車速都在每小時40公里以下。1060101

(中央社)