怕被杜特蒂嚴懲 菲國人新年不敢放鞭炮

菲律賓國人因為擔憂杜特蒂會嚴懲新年放鞭炮慶祝的人，因此今年因鞭炮而受傷的人數大幅降低。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂上任後強硬掃毒，不到半年已有近6千人喪命，其鐵腕作法引起國人恐慌。除此之外，菲律賓國人因為擔憂杜特蒂會嚴懲新年放鞭炮慶祝的人，因此今年菲律賓新年因鞭炮而受傷的人數大幅降低。

往年，菲律賓在新年當天總是盡情狂歡，施放鞭炮、對空鳴槍及大肆喧鬧，卻也經常傳出受傷事件。據菲律賓衛生部長巫比亞（Paulyn Ubial）指出，今年狂歡時受傷的人數降至10年來最低點。在此之前，杜特蒂曾表示考慮恢復擔任納卯市（Davao）市長時期禁放鞭炮的做法。

巫比亞說現在菲律賓人會怕放鞭炮，「不知為何，他們認為會被抓或被懲罰」。巫比亞說，過去10年菲律賓因放鞭炮而受傷的人平均多達1000人，但今年大幅降低至僅350人。

杜特蒂上個月表示，將發布命令禁止人們使用鞭炮，僅能在社區煙火表演使用。暫緩公布禁令的他表示他能說或做的事就是發布警告，並強調「鞭炮非常危險」。

(中時電子報)