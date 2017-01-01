愛護大自然！台灣老樹救援協會為老樹伸援手

即刻救援！台灣老樹救援協會理事長吳春山（左五）與愛樹的會員，2年來已成功搶救210棵校樹及珍貴老樹。（盧金足攝）

搶救老樹大家一起來！台灣老樹救援協會今天（1日）召開第1屆第3次會員大會，理事長吳春山指出，2年來搶救210棵中小學校校樹和珍貴老樹，地點遍及全台，強調友善自然的棲地療法，讓樹木在瀕死邊緣重新燃起生命力，台灣還有很多老樹面臨衰敗與凋零，希望藉由公益性救援，推廣愛樹觀念，讓老樹獲得回春機會。

「聽到老樹生病，再遠的地方我們都會去救治！」吳春山說，2年多來，搶救樹木的區域不只在中部，花蓮、高雄等地共計58個地點，共有200多棵老樹獲救，再度綠意盎然，成為大樹底下好乘涼的地方。

台灣老樹救援協會強調，隨著開發和環境衝突，有的老樹尚有存活機會，但有的遭受病蟲害，超過百齡老樹體質漸弱，救治時間不能拖，而且著重循序漸進的以棲地改善活化根系方法，不投毒藥劑，按部就班的調養，讓樹木自然重生，今年即成功救治埔里史港國小的老榕樹，讓老樹能繼續長伴學子。

不忍老樹歷經歲月考驗，卻難敵人類和環境的破壞，2012年「扶輪救樹志工團」成軍，由台中中興扶輪社及中興大學園藝系綠化文明研究室、台灣綠化技術協會，會同扶輪社友共同舉辦老樹救援活動，醫護全台老樹。

2015年1月1日「台灣老樹救援協會」正式成立，以原扶輪救樹志工團的成員為原點，號召更多有志之士共同參與推廣友善地球，以無毒的樹木保育技術，致力協助台灣各地區老樹之公益性救援，養護保育工作。

麗明營造董事長吳春山曾興建日籍建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，完成被稱為「全球最難蓋的建築」，現在又投入救援老樹的行動，他說，「和蓋歌劇院一樣，要有毅力和熱情！」國家歌劇院是台中市的新地標，正如同每一棵老樹的存在，也是一個庄頭或學校裡的地標。

台灣老樹救援協會救樹紀錄遍及各地，豐原石岡五福臨門神木、澎湖百年莿桐、高雄美濃國小的紫檀樹等，吳春山也以行動認養后里澤民大樟樹、員林百果山母校明湖國小的老楓香樹，從大自然中「樹」立公益善心。

(中時)