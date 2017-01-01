下水道工程壓損自來水管 大里光正路以南停水
為解決大里區仁化路工業區一帶長期以來的淹水問題，台中市政府水利局正施作鳳凰路口的雨水下水道工程，因自來水陰井土石鬆散，陰井傾倒後壓損自來水幹管，造成塗城里光正路以南約有5500戶住戶停水，目前正聯繫自來水公司全力搶修中，預計至1月3日晚間恢復供水，停水期間自來水公司將在光正路周圍以水車巡迴送水。
目前已協調自來水公司搶修，預計由該局先行埋設排水涵管後，今日傍晚接續由自來水公司修復供水幹管，預計造成停水時間約達48小時。
水利局表示，為解決十九甲長年淹水問題，目前大里區仁化路正施做雨水下水道工程，但是在開挖至鳳凰路口時，因自來水陰井基礎土石鬆散，陰井傾倒後壓損自來水幹管，造成塗城里光正路一帶約有5500戶住戶，自今天早上5時左右開始停水。
水利局提醒，停水時記得關閉抽水機電源，停水期間自來水公司也會在光正路周圍以水車巡迴送水，目前廠商正全力趕工中，如果試水通過將提早恢復供水。
(中時)
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