田中實加造假 文化部不排除金鼎獎重審
(中央社記者鄭景雯台北1日電)紀錄片「灣生回家」監製田中實加身份造假，她寫的暢銷書「灣生回家」曾獲2015年金鼎獎非文學圖書獎，文化部今天表示，不排除邀2015年該書獲獎當屆評審重新討論。
田中實加坦承身份造假，她並非灣生後代，也從沒取得國外藝術相關學位，她寫的「灣生回家」曾獲得2015年金鼎獎非文學圖書獎，獎金新台幣15萬元。
出版界質疑，相關獎項、獎金是否該追回？文化部今天回應，「本部將邀出版領域專家討論，作者身分是否確對入圍金鼎獎非文學類圖書作品價值判斷有所影響，若有必要時，不排除邀集2015年該書獲獎當屆評審重新討論」。1060101
(中央社)
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