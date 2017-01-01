收假日國道仍易塞 估車流量平日1.2倍

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明天是元旦連續假期最後一天，交通部高速公路局預估下午仍有出遊及北返車潮，多處易塞，車流量約為平日1.2倍。

高公局估計，明天國道全天雙向交通量為105百萬車公里，為年平均平日交通量85百萬車公里的1.2倍。

明天下午可能車多路段，包括：國1南向大華系統-圓山、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-幼獅；國3南向安坑-中和、北向草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪及國5北向宜蘭-坪林等路段。

明天國道實施的交通疏導措施包括：國5下午3時至晚上時8北上高乘載管制、單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等。1060101

(中央社)