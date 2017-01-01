中共遼寧號西太平洋演練 畫面首曝光

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中共海軍遼寧號航空母艦2016年12月間在西太平洋演練的畫面，今天首度在央視曝光。旁白並提到，遼寧號艦載機殲-15在航行過程中「走一路練一路」，展開多種編隊及戰術訓練。

中國大陸央視新聞頻道今天上午首度播出這段畫面，除艦載機起降外，也有從高空俯瞰遼寧艦及整個巡航編隊的畫面。大陸中新網等媒體都根據央視畫面，進一步報導。

央視記者在旁白時說，遼寧艦這次進行遠海演訓，從渤海啟航以來，殲-15「可以說是走一路練一路」，展開多種編隊及戰術訓練。

旁白還提到，這次訓練，不僅進行遼寧號航艦編隊綜合戰力演練，還對遼寧艦的航空保障能力進行實戰化檢驗，使遼寧艦從訓練艦「一步步成為一艘具備作戰能力的艦艇」。

遼寧艦航空部門副航空長王小偉在受訪時說，這次出動的艦載機數量達到最初的4倍，再次出動準備能力也提高3倍多，全天艦載機的出動數量「翻了兩番」（4倍）。

航艦訓練編隊指揮所參謀長高兆瑞則說，遼寧艦這次訓練是按航艦的編成，組織「全要素、全流程」整體訓練，構建航艦編隊的遠海作戰指揮體系和保障體系，為遼寧艦進一步形成戰鬥力和保障力「打下堅實基礎」。1060101

(中央社)