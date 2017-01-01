SBL》李恩「雙18」 勇士逆轉勝金酒

李恩1日拿下18分、18籃板。(中華籃協提供)

富邦勇士在2017年的第1場例行賽就開紅盤！靠著李恩拿下18分、18籃板，「本土洋將」蔡文誠也有12分、10籃板，勇士1日以70比62逆轉擊敗金酒，拿下本季第12勝(6敗)，也讓金酒洋將菲爾普斯28分、24籃板表現形同沒用。

勇士總教練顏行書表示，上半場打來綁手綁腳，才會一路落後對手，不知道是否因為大家都跑去跨年的緣故，幸好中場時間針對狀況調整，球員也馬上適應，總算扭轉場上局面，一旁的楊興治隨即解釋，「我都待在家裡，哪裡都沒去。」

李恩的表現當屬勇士逆轉關鍵，顏行書強調，自己很希望看到李恩場場拿出今晚拚搶籃板的積極度，同時也在場上展現活力，「不過我不禁想要私下問一下，感覺裁判似乎很不喜歡李恩，否則他怎麼會那麼容易陷入犯規麻煩。」

金酒總教練楊哲宜把輸球原因歸於三分命中率過低，金酒全場三分球投30中5，命中率僅1成67，「加上我們在決勝關頭處理球的經驗太差，球員真的都太年輕了，才會老是無法留住勝利。」

其實菲爾普斯也算帶病上場，由於1日上午吃壞東西，造成比賽打到首節，他就出現胃痛現象，間接造成他的罰球嚴重失常，他全場罰17中8，命中率連5成都不到。

(中時電子報)