婦科權威蘇聰賢 接任新竹馬偕院長

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婦科經驗豐富的醫師蘇聰賢，1日就任第5屆新竹馬偕紀念醫院院長。（郭芝函攝）

新竹馬偕醫院1日舉行新舊任院長交接感恩禮拜暨 「台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院」更名揭牌儀式，由婦科權威醫師蘇聰賢接任新院長，盼未來強化婦幼醫療資源，保障婦女安全，以及下一代的健康。

第5屆新竹馬偕紀念醫院長蘇聰賢說，新竹市急重症罕病、癌症整合治療等，醫療資源不夠，因此現階段精準醫療需加強外，將善盡社會責任，讓長輩醫療系統化，建立慢性疾病醫療網，同時與中央長照2.0接軌，落實照顧弱勢團體以及偏鄉地區婦幼，打造具愛心的醫院。

關於兒童醫院建置，他也點出，新竹市小兒出生率相當高，兒童醫院更是迫切需要，除了擁小兒相關醫療資源，婦產科團隊也要進駐，保障婦女、產婦安全，以及下一代健康。

新竹馬偕紀念醫院董事長劉伯恩說，小兒科擁23位醫師，醫療陣容強大，去年新竹地區有4976名新生兒，其中新竹馬偕就佔2000多名，急、門診量也是新竹地區1／3，因此未來將強化婦產科醫療陣容，以婦兒科為準則，朝「特色」醫學中心邁進。

他還說，新竹市14歲以下人口佔17％，是全國最年輕的城市，新竹馬偕擁最新科技醫療資源，不僅是急重症後送醫院，也與轄內學校進行產學合作，日後將邀請桃竹苗醫療團隊加入，消除城鄉差距、提升醫療品質，讓民眾享受一流的醫療資源服務，期盼在蘇聰賢帶領下，成為生物科技、園區科技醫學等領域翹楚。

蘇聰賢為台北醫學大學醫學系、日本國立福井大學醫學研究所博士畢業，擔任6年馬偕紀念醫院婦產科主任、馬偕紀念醫院醫務副院長，現為台灣婦產科醫學會理事長、韓國婦產科醫學會榮譽院士、生育事故救濟條例立法暨審議會召集人等職，1日就任新竹馬偕紀念醫院院長。

(中時)