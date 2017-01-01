明日出遊哪會塞？這裡參考國、省道路況

我要評比

明日是元旦連假最後一天，想抓住出遊最後尾巴，卻又怕塞車嗎？不妨參考高公局、公路總局發布路況，預作明日避開車潮準備。

明日國1、國3南向多路段車多

高公局預告，明日下午仍有旅遊及北返車潮，預估國道全日雙向交通量為105百萬車公里，為年平均平日交通量（85百萬車公里）之1.2倍。

明日下午可能車多路段為：國1南向大華系統-圓山、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-幼獅、國3南向安坑-中和、北向草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪及國5北向宜蘭-坪林等路段。

明日國道實施之交通疏導措施包括：國5北上高乘載管制、單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等。

高公局建議收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及1968App查詢最新國道路況，並可多利用西濱公路（台15、台61）、台74、台74甲、台63、台31、台3、台1、台2及台9等替代道路，以避開易壅塞路段。

今往合歡山、金山、烏來車多

至於省、縣道部分，據公路總局發布，截至今日上午11時，車輛較多路段有：台14甲線清境至合歡山路段、台64線中和交流道往國三路段、台65線(南下)土城一匝道往國三方向、台74線大里二匝道至霧峰東向匯入國3霧峰匝道。

截至下午3時止，較壅塞路段有：台14甲線清境至合歡山路段、台62線七堵往金山方向、台2線九份往基隆市區雙向、台7線10K~12K大溪往小烏來方向、台7線17.5K~12K小烏來往大溪方向，台64線中和交流道往國三路段

公路總局建議，除了透過省道即時交通資訊APP 查路況，省、縣道周邊易發生壅塞之風景區路段，均規劃有替代路線，並於重要路口設有CMS（資訊可變標誌），發布路況資訊，並彈性調整號誌時制，與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位，及地方警力規劃臨時停車場。

至於今日國道路況，高速公路局發布，截至17時，國道雙向交通量為75百萬車公里。

西部國道路網於上午10時，開始出現南下車潮，壅塞路段包括：國1南向湖口-竹北、北向台北-五堵、國3南向土城-鶯歌系統及國10東向燕巢-燕巢系統等路段

下午壅塞路段：國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-石碇路段；傍晚壅塞路段：西部國1南向大華系統-汐止、泰安服務區-后里、台中系統-豐原、北向豐原-台中系統及國3北向龍潭-大溪等路段。

(中時)