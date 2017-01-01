土耳其跨年夜恐攻　陸外交部譴責

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針對土耳其伊斯坦堡當地時間今天凌晨發生槍擊事件，造成至少39人死亡，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸強烈譴責這一事件，並堅決反對一切形式的恐怖主義。

大陸外交部傍晚透過官網，以華春瑩答記者問的形式說，大陸外交部長王毅已針對槍擊事件，向土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）發出慰問電。

華春瑩說，大陸強烈譴責這一事件，堅決反對一切形式的恐怖主義，並願與土耳其及國際社會一同加強協調合作，維護地區和世界的和平與安全。

土耳其當地時間1月1日凌晨，伊斯坦堡一家高級夜總會發生槍擊事件，已造成至少39人死亡，60多人受傷。土耳其政府表示，這一事件是恐怖襲擊。1060101

(中央社)