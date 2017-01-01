印尼元旦不平靜 觀光船起火23死

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印尼元旦不平靜，首都雅加達北方海域的千島群島今天發一起客輪起火燒毀的意外。印尼當局目前最新消息顯示，共有23人喪生，至少17人受傷，17人下落不明。

北雅加達消防部門負責人薩特里亞迪（Satriadi Gunawan）表示，今天上午約8時46分接獲通報，相關單位立刻趕到現場救援，共派出5艘消防船在海上滅火。

這艘名為「札羅快輪」（Zahro Express）的觀光船上午從雅加達出發前往千島群島中的一個小島。因船上電機短路，在離開北雅加達紅溪村港（Muara Angke Port）不久後起火。

千島群島警局發言人費利（Ferry Budiharso）表示，這起意外目前共造成23人喪生。

印尼國家災害應變總署表示，這起意外造成至少17人受傷，另外有17人下落不明。

千島群島是雅加達外海著名的旅遊景點，許多國內外遊客都會在假日搭乘觀光船前往各個小島度假。1060101

(中央社)