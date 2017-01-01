土國夜店Reina嚴控入場 仍成恐攻目標
伊斯坦堡高檔夜店Reina，迎接2017年歡慶活動遭持槍歹徒攻擊，至少39人不幸喪生。這家夜店是土耳其年輕世俗精英聚會場所，也是市內最著名的夜店之一。
法新社報導，這家伊斯坦堡夜店坐落於博斯普魯斯海峽（Bosphorus）歐洲側的濱海地區，環境優美，還有延伸至海邊的大露臺，是個賞景的好去處。
這裡的消費昂貴，也不容易混進去，想入場的客人必須先通過入口保鑣這關，確定入場賓客都穿著體面，看起來夠有錢、夠美麗。
這家夜店也受到外國旅客青睞，目前已確認身分的21名受害者中，就有16人證實為外國人。
他們大多是有錢的老主顧，甚至能坐船前往店裡的濱海露臺。
Reina的派對相當有名，活動通常在午夜後才開始，場內有數個餐廳與舞池。
露臺正坐落於首座橫跨博斯普魯斯海峽的宏偉大橋下方，景觀壯麗，還能看見對岸亞洲的燈光閃爍。
這座大橋充滿歷史氣息，並在2016年7月15日流產政變，成為政變策畫者與對抗者的激烈戰場，後更名以紀念罹難者。
儘管世俗主義者控訴在總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）統治下，土耳其國內的伊斯蘭化蔓延，Reina仍繼續舉辦派對活動。
但現在，這家店的名字將永遠與暴力畫上等號，就如同2015年11月13日遭持槍歹徒闖入的巴黎知名巴塔克蘭劇場（Bataclan），巴黎這場恐攻造成90人喪生。
隸屬土耳其第3聯盟伊斯坦堡貝勒貝伊足球隊（Beylerbeyi SK Club）隊員波伊達斯（Sefa Boydas）目擊這次攻擊，他表示自己對於參加跨年夜派一直相當緊張。
他說：「我1個朋友說：『這種事絕對不會在像Reina這樣的地方發生。』我說，事實上，像那樣的地方才會被當成目標。」（譯者：中央社廖禹揚）1060101
(中央社)
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