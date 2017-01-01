印尼泗水慶元旦 蕭勝中盼聚僑胞向心力
泗水台灣工商聯誼會及泗水台灣學校今天舉行慶祝中華民國106年元旦升旗典禮。駐泗水台北經濟貿易辦事處長蕭勝中期盼凝聚大泗水地區僑胞的向心力，支持政府政策。
升旗典禮於泗水台灣學校運動場舉行，由台校合唱團領唱國歌聲中，青天白日滿地紅的國旗冉冉上升，場面隆重莊嚴，氣氛感人。
蕭勝中致詞指出，這是駐泗水辦事處於設處後首度在泗水地區舉辦元旦升旗典禮，深具意義，希望藉此進一步凝聚大泗水地區僑胞的向心力。
他說，辦事處將加強各項服務，除了做為僑胞與政府的橋樑外，並持續推動雙邊關係並配合「新南向政策」的「人才交流」與「資源共享」等面向，促進台灣與印尼東爪哇觀光、留學及勞務等交流合作。
泗水台灣學校校長楊順富致詞表示，身為中華民國一分子，這次升旗典禮充分彰顯旅外僑胞對國家意識的認同，體認國家存在的可貴。
泗水台商會理事長黃麗真表示，這是駐泗水辦事處成立一年後協同僑界舉辦的大泗水地區第一次升旗典禮，未來本地台商僑界無須遠赴雅加達，即可就近在泗水參加元旦升旗典禮，有助進一步提升本地台商及僑界的凝聚力。1060101
(中央社)
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