太好賺！大學生搞詐騙 跑車代步指揮車手
家住台中的20歲陳姓男大學生，涉嫌加入詐騙集團，負責指揮年紀比他還小的車手四處收錢領款，因太好賺了，平時出手闊綽，還開跑車代步。日前陳嫌旗下一名16歲的蘇姓少年車手被逮，警方循線往上追查，再將陳嫌及另名車手逮獲。
警方指出，這個詐騙集團是以假檢警老梗、亂槍打鳥打電話行騙。陳嫌就讀大學期間被吸收為幹部，負責指揮管理車手，短時間就以贓款買了一輛賓士跑車代步，不到半年，又換車改開一部奧迪跑車。
年僅16歲的蘇姓少年為賺零花錢，去年中經朋友介紹加入該集團18歲陳姓車手頭旗下，陳逐層向上報告後，20歲的陳嫌即指揮他們四處「出任務」。
去年10月間，陳嫌指揮陳、蘇2人搭車北上，由蘇出面在台北市區先後向3名被害人收取存款，不到半天時間，就拿到100萬元現金，蘇將款項交給陳姓車手頭，陳姓車手頭再依指示前往台北車站附近百貨公司停車場，將款項交給陳嫌。
台北市警方循監視影像追人，掌握蘇姓少年搭客運北上犯案，及時趕到客運站將蘇姓少年逮獲，並循線將陳姓車手頭也緝捕到案，並依2嫌供述，火速南下台中市公益路將陳嫌一併逮捕到案。
警方查知，詐騙集團原本要讓16歲蘇姓少年假扮檢察官或書記官角色，但因他年紀太輕，擔心會被識破假身分，因此被陳嫌「降級」擔任「165反詐騙專員」，出一次任務代價3000元，計畫培養他1年時間後，再讓他升任檢察官或書記官的角色，但是，還來不及升官就落入警網。
(中時)
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