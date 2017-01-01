《維也納新年音樂會》直播，台中市民聆賞世界級音樂饗宴

圓滿劇場同步轉播《維也納新年音樂會》，台中市府服務民眾觀賞世界級音樂饗宴。（盧金足攝）

台中市圓滿戶外劇場設置巨型LED銀幕提供觀眾觀賞聆聽。（盧金足攝）

為迎接新年的來到，《2017維也納新年音樂會》今天（1日）在奧地利隆重登場，並透過衛星直播，全球有超過90個國家同步轉播這場活動；台中市政府特地於圓滿戶外劇場的大螢幕進行同步轉播，服務廣大的愛樂朋友，副市長林依瑩與現場民眾一起零時差欣賞這場音樂饗宴。

林依瑩表示，很開心2017年第1個夜晚，在月亮星空下聆聽這場國際著名的音樂，感謝台視為了台灣古典樂迷，長期不惜重資同步進行現場轉播。由於《維也納新年音樂會》門票一張約要價900歐元，她笑稱大家只要進場，就現賺新台幣3萬元。

由於現場有不少大小朋友闔家前來欣賞，她 說，市長林佳龍最希望看到的就是市民的笑容，相信一定是洋溢幸福感，也祝福接下來大家每一天都能充實豐富、順心如意，享受愉悅的音樂盛宴。

新聞局長卓冠廷指出，這場音樂盛典在台灣同步轉播已超過15年，為元旦指標性音樂活動，《維也納新年音樂會》也是奧地利超過半世紀的新年傳統。

今年首次由36歲的委內瑞拉青年指揮家古斯塔沃．杜達美站上金色大廳的指揮台，成為第16位執棒《維也納新年音樂會》的指揮家，為歷來年紀最輕的指揮家，今晚曲目中就有7首是之前從未演出過的，為今年音樂會帶來新的氣象。

(中時)