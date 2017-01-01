六月Q兒終於見到格格啦！認不出林心如好害羞
藝人六月（蔡君茹）和李易結婚多年，2014年喜迎愛子Star後，去年7月底再產下第二胎女兒Shinny，一家四口美滿幸福。先前李易曾透露2歲兒子Star會和爸媽吵著要看《還珠格格》，讓夫妻倆大呼不合理，而今（1日）Star真的和格格本人見面啦，但卻害羞的認不出對方，反應超可愛。
六月今在臉書表示2017年第一天就完成了Star哥的願望，原來是他們一家人到林心如家作客，但平時愛看《還珠格格》的Star一見到飾演格格的林心如竟認不出來，還要對照影片中的角色才發現是同一人，當他被林心如不斷提問時，Star還狂搖頭、面露害羞神情，甚至口水都不小心流了出來，逗笑現場人。
相聚過後，林心如也分享抱著Shinny的合照，見到對方的可愛模樣，不禁激動喊「這麼可愛的小天使，真捨不得放你回家」，抱起嬰兒頗有幾分見習當媽的架勢，而六月見到林心如懷胎8月四肢依舊纖瘦，也忍不住驚呼「沒看肚子根本看不出來懷孕啊！」
(中時電子報)
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