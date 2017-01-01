維也納新年音樂會 衛武營戶外聆賞
連續第9年，高雄衛武營於元旦在戶外與維也納同步，用衛星直播新年音樂會，現場湧入數千民眾不畏寒風，穿著外套席地聆賞這個難得的音樂盛會。
這場衛星直播的維也納音樂會人氣超旺，有不少民眾傍晚就來卡位，希望能完整的欣賞到大螢幕同步播放畫面，也有人全家總動員，帶了野餐布席地，還有人邊吃點心邊欣賞音樂，陶醉於世界頂尖樂團悠揚的樂聲中，如癡如醉。
今年的新年音樂會由南美洲的天才指揮家古斯塔沃杜達美(Gustavo Dudamel)擔綱指揮，除了每年必演的小約翰史特勞斯家族經典舞曲外，還同時可以欣賞到維也納國家芭蕾舞團曼妙起舞。
衛武營戶外園區架設400吋大螢幕播放維也納新年音樂會，要傳遞希望、友誼與和平的新年祝福。
高雄衛武營戶外園區轉播現場由大提琴家張正傑主持。
維也納愛樂管弦樂團（Wiener Philharmoniker）有超過173年歷史，是世界上頂尖的樂團，是很多指揮家夢寐以求的合作對象。1060101
(中央社)
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