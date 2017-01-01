東京迪士尼賀年 唐老鴨當雞年代表

東京迪士尼樂園與迪士尼海洋今天起舉行5天的拜年賀歲活動，唐老鴨是今年雞年代表性主角，吸引許多遊客要求合照、簽名。東京迪士尼還推出多款年節應景的新商品。

東京迪士尼海洋今天迎賓活動，可看到米奇、美妮、唐老鴨和黛絲鴨等迪士尼的經典動畫人物以和服盛裝打扮，並搭乘專為2017年精心裝飾的船隻來到地中海港灣向遊客賀年。

第1場拜年賀歲表演中，新上任的2017～2018 年東京迪士尼度假區親善大使福本望與迪士尼明星一同登場，向遊客獻上新年祝賀，吸引眾多遊客觀賞，當米奇向遊客說「請大家鼓掌」時，遊客都鼓掌同歡，充滿新年歡樂氣氛。

拜年賀歲表演中，唐老鴨、黛絲穿著全新設計的賀年服飾，搭乘充滿年味裝飾的車子，向夾道的遊客拜年。之後，身穿傳統和服的米奇、美妮搭乘專為新年裝飾的長型禮車來到遊行路徑。

因為唐老鴨擔任今年生肖代表，因此他可愛的身影被融入日本傳統年節裝飾「門松」的設計中，在東京迪士尼樂園的世界市集入口處以及東京迪士尼海洋的觀海景大道入口處都可看到他的身影，遊客大排長龍等著合影。

東京迪士尼推出約60種新年獨家商品，在東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋這2座園區販售，除了有穿和服的唐老鴨玩偶，也有以唐老鴨模樣設計的不倒翁系列商品等年節商品。

今天在東京迪士尼海洋以及東京迪士尼樂園可看到許多盛裝打扮的遊客，其中還有女性穿上有「白雪公主」童話故事圖案的和服，這種和服數量少，很難購得。1060101

(中央社)