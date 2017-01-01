假碰瓷搞到「殺人埋屍」 陸2騙徒被逮
大陸浙江郭姓、張姓男子涉嫌對鄰居「大銘」碰瓷詐騙，但真實情形卻不照劇本走，後來演變成殺人埋屍的戲碼，要求大銘付30萬元人民幣封口費。大銘報警，戳破此案。
《錢江晚報》報導，34歲的郭姓男子平常擔任製片人，拍電影的水準不怎麼樣，卻導演了一齣敲詐鄰居的好戲。
郭男與張男在去年8月先對鄰居「大銘」演出碰瓷戲碼，本來只想碰瓷詐點錢，哪知戲越飆越不受控制，因嫌賠償的錢少，決定加碼。張男受傷流血，大銘誤以為郭男殺傷張男，郭男於是幫大銘出主意，帶著張男的「屍體」，到一處山區埋葬。這一切只是障眼法，意圖蒙騙大銘。
郭男隔天找到大銘，說他買了房子，需要30萬元，如果大銘肯出錢，頭天晚上的事他就一個扛了。大銘舉棋不定，於是把整件事情的來龍去脈告訴了一個親戚。
親戚起疑，建議大銘報警。警察找到郭某，他很快就坦承犯案。在法庭上，郭男與張男互撕，都怪對方的戲演得太過了，並互推責任。因案情較為複雜，法院將擇期宣判此案。
(旺報)
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