對嘴假唱被抓包！花蝴蝶紐約跨年壓軸糗爆

花蝴蝶紐約跨年壓軸糗爆。（圖／達志影像）

花蝴蝶對嘴假唱被抓包。（圖／達志影像）

西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）跨年夜在紐約「時報廣場」擔任壓軸，獻唱多首招牌歌曲，不過花蝴蝶疑似耳麥故障，聽不到聲音，但台上音樂仍有她的歌聲，花蝴蝶對嘴假唱當場被抓包，現場氣氛瞬間超尷尬。

瑪麗亞凱莉擔任今年的跨年壓軸嘉賓，主辦單位原擔心她會遲到，所幸這回花蝴蝶有準時，不過她的表演卻開天窗，舞台疑出現技術問題，在夯歌《Emotions》時，瑪麗亞凱莉突聽不到耳麥聲音，她放下麥克風，但舞台卻仍有她的歌聲，她尷尬向觀眾解釋，並把麥克風對向給觀眾，希望一起大合唱。

尷尬場合不止這首歌，之後的《We Belong Together》也出現同樣問題，瑪麗亞凱莉在全球關注的跨年夜出大包，稍早她也在IG沮喪發文：「倒楣的事情發生了」，並貼上哭臉貼圖，身經百戰的天后還搞笑自嘲「2017年製造更多頭條新聞」，正能量看待出包。

(中時電子報)

瑪麗亞凱莉IG全文。（圖／取材自Instagram）