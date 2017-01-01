鞏固主權 陸在西沙南沙島礁辦元旦升旗
今天元旦，中國大陸各地紛紛舉行升旗儀式，其中包括陸控西沙及南沙島礁。陸媒報導，海南省三沙市今早在西沙永興島等8個島礁、南沙美濟礁及部份執法船及漁船上，同時舉行升旗儀式。
進入2017年，中國大陸鞏固南海島礁主權的措施依然持續。除上述升旗儀式外，大陸國家海洋局2016年12月31日宣布，今天起發布定時發布南沙永暑礁、渚碧礁、美濟礁的海洋環境預報，並在這3個大舉填海造陸的島礁上，興建海洋觀測中心及科研設施。
中新社報導，三沙市官方今早同時在西沙群島的永興島、趙述島、北島、晉卿島、鴨公島、甘泉島、銀嶼、羚羊礁及南沙群島的美濟礁，舉行升旗儀式。其中，永興島的升旗是在三沙市政府前舉行。
此外，三沙市綜合執法1號船，以及南沙捕漁的漁船也同時舉行升旗儀式。
報導指出，中共三沙市委書記、三沙市長肖杰在升旗致詞時說，2016年永興島機場實現「民航公務包機航班常態飛行」，各島礁並植樹200多萬株；今年則將堅持「維權、維穩、保護、開發」方針，探索發展「特色經濟」和文化。1060101
(中央社)
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