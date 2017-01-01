孩子的爸補下跪求婚　陳仙梅感動泛淚：我願意！

印地安單膝下跪補給陳仙梅一個浪漫求婚。（萬星）

陳仙梅元旦低調辦婚宴。（萬星）

新郎新娘進場。（萬星）

新人與雙方家長。（萬星）

王瞳、艾成吃喜酒。（萬星）

孫鵬、狄鶯出席婚宴。（萬星）

陳仙梅訂婚儀式。（萬星）

8點檔女星陳仙梅2014年和攝影師老公潘耀彰（印地安）登記結婚，接連生了2個兒子Ryder和Mason，兩人終於選在2017年元旦補辦文定喜宴。陳仙梅在婚禮影片中抱怨老公沒求婚，還說這是她一生唯一的心願，要大家幫幫她，影片一播完，印地安就單膝下跪小小聲說：「妳願意嫁給我嗎？」大家鬧說聽不到，他接連說了3次，她才眼泛淚光說「我願意」，兩人也在賓客起鬨下親吻「用印」。

陳仙梅和印地安2007年在大陸拍電視劇《啞巴新娘》相識，交往至結婚生子，她10年來始終低調，遲未辦婚宴一度讓陳爸爸震怒，今喜宴也是保密到家，席開10桌，主要是宴請女方親友，圈內人僅邀了狄鶯、孫鵬、王瞳、艾成、尹昭德、黃雨欣及其老公、苗真等。

兩人在婚禮影片中細數相識、交往、求婚回憶，陳仙梅坦言，對印地安的第一印象是：「他離群孤僻、自閉、不看我一眼！」因為對方看都不看她一眼，反而吸引她的注意、還懷疑是自己魅力有問題，因此開始自己製造機會，放飯時主動坐他旁邊、晚上用飯店房間對房間的電話聊天，還提議玩一天「老公、老婆」的遊戲，她笑說：「一天之後，他應該就上癮了吧！」之後就這樣自然而然在一起，且一走走了10年。雖然因為老公長期在大陸工作，兩人一年中在一起時間只有兩個月，但平常都透過視訊軟體的「框框」參與彼此生活，也相互信任。

陳仙梅在影片中逼問老公：「你有跟我求婚嗎？有嗎？什麼時候？」印地安回「有啦，峇里島」，她一聽開始抱怨「真的很失望」，當時僅在Villa看到一個小小的布朗尼蛋糕，寫著「marry me」，「當場白眼翻到後腦勺，那是什麼鬼東西啦？我不承認！」幸好婚禮上，印地安總算補給她一個浪漫的求婚儀式。

(中時)