孩子的爸補下跪求婚 陳仙梅感動泛淚：我願意
8點檔女星陳仙梅2014年和攝影師老公潘耀彰（印地安）登記結婚，接連生了2個兒子Ryder和Mason，兩人終於選在2017年元旦補辦文定喜宴。陳仙梅在婚禮影片中抱怨老公沒求婚，還說這是她一生唯一的心願，要大家幫幫她，影片一播完，印地安就單膝下跪小小聲說：「妳願意嫁給我嗎？」大家鬧說聽不到，他接連說了3次，她才眼泛淚光說「我願意」，兩人也在賓客起鬨下親吻「用印」。
陳仙梅和印地安2007年在大陸拍電視劇《啞巴新娘》相識，交往至結婚生子，她10年來始終低調，遲未辦婚宴一度讓陳爸爸震怒，今喜宴也是保密到家，席開10桌，主要是宴請女方親友，圈內人僅邀了狄鶯、孫鵬、王瞳、艾成、尹昭德、黃雨欣及其老公、苗真等。
兩人在婚禮影片中細數相識、交往、求婚回憶，陳仙梅坦言，對印地安的第一印象是：「他離群孤僻、自閉、不看我一眼！」因為對方看都不看她一眼，反而吸引她的注意、還懷疑是自己魅力有問題，因此開始自己製造機會，放飯時主動坐他旁邊、晚上用飯店房間對房間的電話聊天，還提議玩一天「老公、老婆」的遊戲，她笑說：「一天之後，他應該就上癮了吧！」之後就這樣自然而然在一起，且一走走了10年。雖然因為老公長期在大陸工作，兩人一年中在一起時間只有兩個月，但平常都透過視訊軟體的「框框」參與彼此生活，也相互信任。
陳仙梅在影片中逼問老公：「你有跟我求婚嗎？有嗎？什麼時候？」印地安回「有啦，峇里島」，她一聽開始抱怨「真的很失望」，當時僅在Villa看到一個小小的布朗尼蛋糕，寫著「marry me」，「當場白眼翻到後腦勺，那是什麼鬼東西啦？我不承認！」幸好婚禮上，印地安總算補給她一個浪漫的求婚儀式。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。