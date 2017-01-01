鄧紫棋跨年夜「絕美人魚裝」飆鐵嗓

鄧紫棋昨晚跨年演出造型性感。（蜂鳥音樂提供）

鄧紫棋昨晚跨年演出造型性感。（蜂鳥音樂提供）

鄧紫棋現身湖南衛視跨年晚會，化身人魚公主的她，性感身姿讓粉絲眼球大吃冰淇淋；此外，她現場首唱新歌〈光年之外〉，表示這首歌是好萊塢電影《星際過客》中文主題曲：「此次決定在湖南跨年首唱，是為了給我的『娘家人』湖南舞台帶來一份新年禮物。」

為表達對歌迷的感謝和祝福，她繼而演唱曾在各音樂平台創下不俗播放量的翻唱歌曲〈夜空中最亮的星〉，完美的高音收尾，長達5秒多，不負巨肺天后的稱號，全場歌迷尖叫聲不斷。

她今現身深圳灣體育中心為電影宣傳：「深圳對我而言意義重大，不僅是我《X.X.X. LIVE》世界巡迴的首場戶外演唱會，更是我電影《一路逆風》剪輯裡大篇幅畫面的發生地！」現場還有60多歲白髮爺爺穿黑皮衣、皮褲到場追星，令她驚喜。

(中時)