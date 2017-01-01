SBL》打造台版格林 顏行書要楊興治髒一點
NBA金州勇士前鋒卓雷蒙格林打球強悍且全面，SBL的富邦勇士當然也想打造台版格林，勇士總教練顏行書把目標鎖定在楊興治身上，顏行書說：「我希望把興治變成我們的格林，就怕他沒法打得跟格林一樣髒。」
在顏行書的藍圖中，他希望楊興治可以打得更具攻擊欲望，防守也更積極，甚至可以採用不一樣的防守節奏對付敵隊洋將，成為富邦勇士版的卓雷蒙格林，「我相信他可以勝任這個角色，且成未來我們重要本土戰力。」
不過楊興治要守到的洋將，可是有著一定的使用限制，顏行書指出，他只讓楊興治防守裕隆賀夫與金酒菲爾普斯，畢竟兩人身材較矮，面對高大的奈維爾、布拉或B.戴維斯，楊興治恐怕就比較難去守住了。
楊興治說：「在我印象當中，賀夫比菲爾普斯難守多了，因為賀夫經驗太好，實在很刁鑽。」是否有信心成為台版格林，楊興治露出靦腆笑容表示，「我早就以格林作為範本，我當然有信心，只是還需拚命學習罷了。」
楊興治表示，自己最近不斷觀看卓雷蒙格林比賽，發現格林的策應能力相當好，無論進攻或防守的內外策應都很厲害，自己還需多加琢磨與研究才行，「不過守到對方洋將，我一點也不會覺得辛苦，而是當成一種挑戰。」
(中時電子報)
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