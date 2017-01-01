土國夜店恐攻 受害者家屬封鎖線外苦等

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1名男子站在伊斯坦堡夜店Reina店外的封鎖線外高聲叫喊，說自己必須進去，他認識的人在裡面。1名持槍歹徒闖入這家夜店，掃射在此慶祝新年的狂歡者。

法新社報導，1名員警伸手環住這名男子的肩膀，在他崩潰大哭時支撐著他，將他護送至遠離媒體的地方，還為他披上夾克保暖。

發生在伊斯坦堡奧塔科伊區（Ortakoy）這家高檔夜店的流血事件，造成至少39人喪命，包括多名外國人。

歡樂的跨年夜瞬間變成恐怖驚魂夜，居住在這座城市的受害者家屬也因此惶惶不安。

攻擊發生後，救護車與警車聚集在位於博斯普魯斯海峽（Bosphorus）海濱的事發地點，夜店外擠滿還穿著派對服裝的茫然生還者。

義大利旅客馬西米里恩（Maximilien）說：「我們今天是為玩樂而來，但一切突然陷入混亂，變成恐怖的夜晚。」

恐怕還在店內的受害者家屬與至親，聚集在重裝警察頂著寒冬天氣羅列而成的封鎖線外等候。

1名女性說：「我的姊妹在裡面，我接到電話，她說她在裡面，有人開槍。就只有這樣，在此之後我無法與她取得聯繫。」

另1名站在現場外的女子則握有更可靠的消息，她說：「我哥哥在裡面，我收到消息，謝天謝地他沒事。我現在在等他。」

她透過電話安慰1位家人：「別哭，他要出來了。」

店內的警方部隊開始進行仔細的法醫鑑識工作，試圖找出攻擊者身分。

此外還有多輛救護車穿梭於封鎖線內外，直至員警宣布已沒有任何人在Reina店內。

但安全形勢遠未安定下來，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）宣稱，目前仍在追捕攻擊者。

他說：「警方已開始進行必要行動，如一切順利，我希望（攻擊者）盡快落網。」（譯者：中央社廖禹揚）1060101

(中央社)