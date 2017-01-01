江西行宮牽扯行賄 紀委調查
連日來，大陸江西省萬年縣「神秘行宮成行賄窩點仍在運轉」等報導引發輿論關注。當地官方回應，此行宮實為租賃的老房子改造而成的公用房和員工食宿，目前已很少使用。
中國江西網報導，連日來，此神秘行宮與行賄窩點牽扯在一起，引發萬年縣委、縣政府高度重視，組織縣紀委、縣公安局、縣林業局等部門進行了認真調查核實。經核查，有關情況與事實有較大出入。
所稱的「行宮」，實為長髮公司向裴梅鎮裴家村委會柯嶺村小組租賃的閒置紅磚廠的老房子，空地用於做沙場，舊磚房改造為辦公用房和員工宿舍，除經理辦公室裝修稍顯高檔外，員工宿舍和食堂都很簡陋。沙場下半年已關停，行宮即辦公用房和員工食宿，已很少使用。
對於收賄一事，11月中旬，萬年縣紀委牽頭成立的專門調查組進行了深入調查，對涉及參與企業吃請，及到西藏旅遊的縣森林公安局虞姓政委、縣森林公安局梨樹塢派出所馮姓所長處以免職，並給予了相應的紀律處分，調查中未發現國家公職人員受賄的情況。
(旺報)
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