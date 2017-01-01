港媒：大陸一線城市可能增至9個

北上廣深是目前大陸的一線城市，但在加速城市化的進程中，到底需要多少一線城市？據香港《商報》網站報導，儘管逃離北上廣深的口號喊得再響，人口容納能力快觸到天花板了，但又有「逃回北上廣深」的現象，說明中國只有四個一線城市，實在太少了。

統計起來，大陸國務院已明確北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳、成都建設國家中心城市，而大陸國家發改委最新發佈的《促進中部地區崛起十三五規劃》，支持武漢、鄭州建設國家中心城市，加起來有9個，跟先前民間提議要建設8個一線城市的觀點，不謀而合。

報導稱，儘管逃離北上廣深的口號喊得再響，但情緒化的宣洩，並不能代替理性的思考。不然又何以有逃回北上廣深的現象，而是恰恰說明，中國只有四個一線城市，太少。

(旺報)