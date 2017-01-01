英女王重感冒未癒 罕見不參加新年禮拜

英國白金漢宮表示，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）因為重感冒仍未痊癒，將不參加教會的新年禮拜儀式。90歲的女王一週前即因病未參加耶誕節禮拜，是數十年來首見。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）網站和法新社報導，已經90高齡的女王是英國國教（Church of England）的最高領袖，但今天不會和王室其他成員一起，到英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham）的教堂做禮拜。

王室發布新聞聲明說：「女王陛下不會參加今天在山均漢姆堡舉行的禮拜儀式。」

聲明說：「女王尚未覺得已準備好上教堂，因為她得了重感冒還在療養。」

英國王室傳統上在女王位於山均漢姆堡的私人宅邸共度耶誕，並到當地的聖瑪利亞瑪達拉教堂（St Mary Magdalene）做禮拜。

路透社報導，伊麗莎白女王是世界在位最久的君主，她在耶誕節前開始身體不適，前往山均漢姆堡的鄉間宅邸後一直留在室內。

女王和95歲的王夫菲立普親王（Prince Philip）都得了重感冒，因此今年延後一天，12月22日才由倫敦啟程到山均漢姆堡，而且為了縮短旅途時間，未如往常搭乘火車，而是搭乘直升機。菲立普親王耶誕節參加了禮拜，今天也搭車到教堂做禮拜。

自從王室於1988年開始慶祝耶誕節以來，女王原本每年都會出席耶誕節禮拜。在位超過60年的女王已減少國際出訪行程，但仍常到英國各地參加官方活動。

美聯社報導，女王近年雖減少出訪和公開露面，但大致上健康狀況不錯，她這次久病未癒已引起一些關注，因為老人得了傷風感冒也可能有危險。1060101

(中央社)