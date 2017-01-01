陸金融新規 信用卡ATM取現日限1萬元

中國經濟網報導，1月1日起，大陸央行發布的《中國人民銀行關於信用卡業務有關事項的通知》正式實施，對信用卡透支取現利率、預借現金等業務做調整，銀行卡也有多條新開始實施。

包括銀行對行內異地存取現、轉帳等業務，收取異地手續費的，最遲在2017年1月1日起實現免費，對信用卡透支利率實行上限和下限管理，像是透支利率上限為日利率萬分之五，下限為日利率萬分之五的0.7倍。

對於持卡人來講，如果手頭現金不足，可持信用卡在ATM機預借現金，由現行的每卡每日累計取現2千元（人民幣，下同）提高至1萬元。

但值得注意的是，新規還規定對開戶之日起6個月內無交易記錄的帳戶，銀行應當暫停非櫃面業務，支付機構要暫停所有業務，等待單位和個人重新向銀行和支付機構核實身分後，才可恢復業務。

(旺報)