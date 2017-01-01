五月天復刻最終唱 重返18年前小鮮肉
樂團五月天今晚在台北小巨蛋唱限定演唱會最終場，復刻18年前演唱會，鼓手冠佑笑說，「今天我們都是20幾歲的小鮮肉」；主唱阿信坦言這場難度最高。
五月天去年12月17日起到今天在台北小巨蛋共辦9場「RE:LIVE-Just Rock It 2016 最終章 自傳復刻版」限定演唱會，復刻五月天9大經典巡演，最終場主題是「RE:168 第168場演唱會」，復刻18年前在台北市立體育場的「第168場演唱會」。
開場先是吉他手怪獸從左邊延伸舞台現身，再來是冠佑從主舞台升起，吉他手石頭從右邊延伸舞台、貝斯手瑪莎在主舞台現身，最後是阿信走出來，High唱「黑白講」、「風若吹」等歌。
阿信大喊，為什麼復刻1999年演唱會，現場只有女生聲音？接著怪獸喊話要各位男人不要被瞧不起，拿出最大聲音，引起男粉絲歡呼。阿信說，這次在小巨蛋不能跳，但沒人說不能叫，如果叫聲成功把屋頂掀掉，就百分百復刻市立體育場了，當年緊張又興奮，很多難以言喻的感受，要隨復刻全部召喚回來。
唱完「透露」，冠佑笑說，「今天我們都是20幾歲的小鮮肉」；瑪莎表示，這兩週演唱會一場一場時光倒敘、往回推，「的確有點像返老還童」；怪獸說「新年快樂」，笑喊「第1天就用最老的一場演唱會和大家見面，感覺特別」。
阿信表示，當年五月天沒見過什麼大場面，從舞台升起來時，除了茫然之外，就是受驚嚇的心情，真的很可怕。1060101
(中央社)
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