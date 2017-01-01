田中實加身分造假 陳芳明：傷害台灣史

紀錄片「灣生回家」監製田中實加身分造假，政大台文所講座教授陳芳明表示，他身為「灣生回家」的支持者，對此感到失望且有挫折感，認為這起事件對台灣歷史也構成很大的褻瀆。

田中實加日前發表聲明，對身分造假一事向外界道歉，陳芳明今天也在臉書上表示，「田中實加被發現身分造假之後，一直逃避所有的質疑，利用人的善良而進行欺騙，這是最險惡的行為」。

陳芳明表示，他身為「灣生回家」的支持者，「不能不感到失望，而且有一定的挫折感，因為這個事件並非只是身分造假，對於台灣歷史也構成很大的褻瀆，這是利用台灣人的歷史失憶症，才使謊言獲得了存在的空間」。

陳芳明指出，他的岳母就是京都人，但他太太卻從未自稱是灣生，「灣生是有一定的定義，必須是日本人在殖民地時期移民台灣，他們的後代在台灣出生。戰後被遣送回去日本，他們才被稱為灣生，而且在日本有某種文化歧視的意味」。

他認為，「灣生回家」確實表達了日本移民二代的鄉愁，也同時召喚了上一輩台灣人的鄉愁，「田中實加正是利用了這種鄉愁而拍片」。

陳芳明說，「田中實加所造成的傷害不只是當代人，也傷害了上一代人，至於她藉機募款的活動，更是不足取。我們曾經對台灣歷史一直無法認識清楚，這是因為黨國體制的長期蒙蔽。現在利用這種蒙蔽又進行另外一種欺騙，這是對整個台灣史的巨大傷害。到現在，我還不知道如何使自己的情緒平息下來」。1060101

(中央社)