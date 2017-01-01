田中實加身分造假 陳芳明：傷害台灣史
紀錄片「灣生回家」監製田中實加身分造假，政大台文所講座教授陳芳明表示，他身為「灣生回家」的支持者，對此感到失望且有挫折感，認為這起事件對台灣歷史也構成很大的褻瀆。
田中實加日前發表聲明，對身分造假一事向外界道歉，陳芳明今天也在臉書上表示，「田中實加被發現身分造假之後，一直逃避所有的質疑，利用人的善良而進行欺騙，這是最險惡的行為」。
陳芳明表示，他身為「灣生回家」的支持者，「不能不感到失望，而且有一定的挫折感，因為這個事件並非只是身分造假，對於台灣歷史也構成很大的褻瀆，這是利用台灣人的歷史失憶症，才使謊言獲得了存在的空間」。
陳芳明指出，他的岳母就是京都人，但他太太卻從未自稱是灣生，「灣生是有一定的定義，必須是日本人在殖民地時期移民台灣，他們的後代在台灣出生。戰後被遣送回去日本，他們才被稱為灣生，而且在日本有某種文化歧視的意味」。
他認為，「灣生回家」確實表達了日本移民二代的鄉愁，也同時召喚了上一輩台灣人的鄉愁，「田中實加正是利用了這種鄉愁而拍片」。
陳芳明說，「田中實加所造成的傷害不只是當代人，也傷害了上一代人，至於她藉機募款的活動，更是不足取。我們曾經對台灣歷史一直無法認識清楚，這是因為黨國體制的長期蒙蔽。現在利用這種蒙蔽又進行另外一種欺騙，這是對整個台灣史的巨大傷害。到現在，我還不知道如何使自己的情緒平息下來」。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。