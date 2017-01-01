李恩雙十帶領 富邦勝金酒獨居第2

SBL金酒菲爾普斯今天雖有28分、24籃板的「雙20」表現，但富邦靠著李恩18分、18籃板的「雙十」成績帶領，以70比62勝出，獨居戰績榜第2，並以半場勝差緊追龍頭達欣。

第14季超級籃球聯賽（SBL）金門酒廠與富邦勇士之戰，今天在新北市的板橋體育館進行。

這場比賽開賽後，雙方表現不相上下，不斷拉鋸的情況下，金酒首節只以18比15領先富邦3分。

次節戰局依舊膠著，在金酒林力仁拿下6分、富邦洪志善攻下8分的情況下，兩隊單節都獲得14分，上半場金酒仍以32比29領先富邦。

比賽進入下半場，金酒菲爾普斯（Eugene Phelps）第3節轟下10分，但富邦李恩（Liam McMorrow）也砍進9分，並率隊打出19比15攻勢，反以48比47超前比數。

末節金酒攻勢仍集中在菲爾普斯身上，他單節再轟下10分，但富邦攻勢多點開花，全隊8人有得分紀錄，在決勝期拉出22比15攻勢，終場以70比62擊敗金酒。

富邦今天獲勝，在戰績排行榜上獨居第2，且距離龍頭達欣僅0.5場的勝差。

富邦李恩今天有18分、18籃板的「雙十」成績，蔡文誠同樣有12分、10籃板的「雙十」表現，另外洪志善也貢獻11分。

金酒菲爾普斯今天雖有28分、24籃板的「雙20」演出，但其他隊友僅林力仁的10分達到兩位數，讓菲爾普斯的「雙20」白忙一場。1060101

(中央社)