陸客全球679城市跨年 來台少3成

大陸民眾今年到全球679個城市跨年。最遠到達南極。相較2016年元旦，今年選擇旅遊過節的遊客量持續成長。在最遙遠的南極，大陸已成為第三大客源國，僅次於美國和澳洲；至於來台灣跨年的人，估計較去年減少3成左右。

攜程旅遊集團近日發布《2017元旦新年旅遊趨勢及排行榜》，結合超過2.5億攜程用戶數據進行分析，186個大陸城市用戶在攜程APP和網站上預訂各類旅遊度假產品，前往全球679個目的地城市，最遠到南極。相較於2016年元旦，今年旅遊過節的遊客持續成長。

2017年元旦期間人氣最高的出境遊目的地前10名是：泰國、南韓、日本、新加坡、美國、馬來西亞、越南、印尼、柬埔寨、菲律賓。台灣則成為「人氣下降最大的出境目的地」。跨年分布人數最多的城市是曼谷、首爾、新加坡、香港、台北、東京、普吉島、吉隆坡、峇里島、大阪。而且在這些地方跨年的遊客將「看到許多同胞」。

儘管今年來台跨年的陸客較去年明顯減少，但許多來台陸客，依舊對在台跨年充滿期待與好感。「台灣自由行」微博就指出，在新年的第一天，許多人馬上分享在台灣跨年的照片，照片背景最常出現的，還是台北101大樓。

有陸客在微博分享說自己已經來台灣6次，看在從沒來過台灣網友的眼裡充滿期待。「我雖然還沒去過台灣，但一直很關注。我班上有兩個台灣同學，每次幫她們取信件，都覺得很快樂。我相信兩岸交流一定會越來越多。」還有人說「好想去台灣跨年一次。」也有人說，不一定是101，花蓮也不錯。

「雖然兩岸關係不佳，但仍有不少陸客對台灣充滿興趣。」自由行業者李昆玉表示，儘管最近來台灣的自由行陸客少了，還是有「鐵粉」會來，只是兩岸關係越來越冷，「鐵粉也會被風吹散」，預估2017年陸客來台仍將大減，生意會比去年更差。

(旺報)