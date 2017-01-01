陸客赴泰、韓、日人數大增 台灣是「重要推手」

2016年大陸赴日本遊客超過600萬人次，赴南韓超過800萬人次，到泰國更上衝到877萬人次，都較2015年成長近百萬或百萬以上人次，唯獨台灣減少。旅遊業者表示，陸客減少今年將更明顯，台灣成了周邊國家發大陸客財的「重要推手」。

陸客已成為全球出旅遊最大的「發動機」。就以東亞為例，2015年陸客赴泰為793萬人次，赴韓611萬人次，赴日為499萬人次。預估2016年赴泰將達877萬人次，赴韓會超過800萬人次，赴日超過600萬人次。除了赴泰預估較2015年增加約80萬人次，赴日將增加約100萬人次，赴韓約增200萬人次。反觀台灣，在陸客「大放送」的周邊國家中，是唯一的負成長。估計2016年較2015年少約70萬人次，且今年將「持續下探」。

「陸客2016年出境預估將達到1.2億人次，年年成長，但來台人數卻從去年起開始下滑，今年會更嚴重。」張姓旅遊業者表示，陸客對台灣產生排斥感後，不少旅客轉往鄰近的泰韓日，讓這些國家的入境旅遊更發燒，台灣成了周邊國家發陸客財的「重要推手」。

(旺報)