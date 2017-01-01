拗喝價值千萬老茶 戴忠仁險和老友斷交
為了迎接2017新的一年，《國寶檔案》主持人戴忠仁決定要推出最貴的老茶專題，光是一集節目中，戴忠仁喝過的茶，歲月加總就將近三百年，市價更超過一千萬。
戴忠仁日前找上他的好友、同時也是茶專家的呂禮臻，翻出對方的壓箱寶，有光緒時代的老茶、日據時代前期的台灣老茶，還有數十年前英商德記洋行從大陸進口到台灣的正山小種紅茶，把它們通通搬上螢光幕，而這也是電視史上首次出現這麼多珍貴的老茶實物。
其中，一完整原封木箱的老茶被估價高達一千萬，結果戴忠仁開口一句：「不喝不知茶好不好」，主人就豪氣地開箱泡茶請他品嘗，接著戴忠仁更厚臉皮說道：「獨樂不如眾樂」幫工作人員爭取福利，於是整個拍攝團隊就人手一杯百年老茶，節目錄到開心之際，呂禮臻甚至連一片售價兩百萬的紅印普洱也掰來喝，相當大方。
不過，戴忠仁也開玩笑表示朋友都快和他斷交了，因為結束這兩天的錄影，他就開封喝掉對方市價近一千五百萬的老茶，而此「老街老屋老茶」專輯，將在1月12日晚間11點於人間衛視播出。
(中時電子報)
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