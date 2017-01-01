日將設日皇退位特例法案 秋篠宮享皇太子待遇
日本政府為實現日皇生前退位的想法，大致決定於1月在通常國會中，提出僅限日皇明仁的特例法案。
特例法案中包括《皇室典範》、《皇室經濟法》和《宮內廳法》等相關法的特例條文。例如，日皇明仁退位後，稱號改為「上皇」（太上天皇），日皇的次子秋篠宮的皇位繼承順位從第二變成第一。
目前《皇室典範》中沒有天皇退位的相關規定，特例法案中將載入天皇退位手續、退位天皇的稱號等。
《皇室經濟法》的特例中將載入上皇的支出規定，並調高秋篠宮家的支出，以符合皇位繼承第一順位的支出額度。
2016年度天皇、皇后和皇太子一家支出的內庭費為3億2400萬日圓，秋篠宮家的皇族費僅6710萬日圓。
(中時)
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