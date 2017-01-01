上海跨年夜 5萬名警察上街維持秩序

鑑於2014年底跨年夜發生36人死亡的踩踏事故，上海市外灘昨夜到今晨並未舉辦任何跨年活動，但仍有5萬人湧入當地。為此，上海市出動逾5萬名民警及武警維持秩序，甚至組成人牆阻隔人群。

綜合大陸媒體報導，今天凌晨0時，上海市公安局黃浦分局外灘指揮所的大數據平台上顯示，湧入外灘的人流數突破5.1萬人。此外，陳毅廣場一帶的河岸周邊，人潮也超過2.1萬人。

報導指出，上海市公安局從2016年12月31日下午3時起便啟動一級加強勤務等級，民警全面投入值勤，連同武警部隊共有超過5萬人投入維護秩序的勤務，且以「最高標準、最嚴要求、最強措施全面加強社會面整體防控」，維護全市元旦期間安全。

報導提到，在部份通往外灘的路段，身著草綠色制服的武警士兵組成人牆，阻絕大批人群進入管制區域，一旁的民警則藉此引導人群依指示方向前進，避免發生人潮瞬間湧入同一區域，造成危險。

儘管外灘沒有任何跨年活動，但上海的新天地商圈仍有舉行倒數計時活動，部份大型商場也跨年營業到今天凌晨，而靜安寺等寺廟也在子夜舉行迎新祈福活動，人潮同樣眾多。1060101

(中央社)