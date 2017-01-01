梁靜茹同台瑪莎 允當阿信80歲開唱嘉賓
樂團五月天今晚在台北小巨蛋復刻最終唱，18年前演唱會嘉賓梁靜茹登台獻唱，昔日緋聞男友瑪莎害羞同台，梁靜茹還答應阿信80歲開唱時會來當嘉賓。
五月天去年12月17日起到1日在台北小巨蛋共辦9場「RE:LIVE-Just Rock It 2016 最終章 自傳復刻版」限定演唱會，復刻五月天9大經典巡演，最終場主題是「RE:168 第168場演唱會」，復刻18年前「第168場演唱會」。
唱完「擁抱」，阿信提到當年開場嘉賓有「一夜長大的梁靜茹」，笑虧經過10幾年長很大了，舞台大螢幕播放梁靜茹當年畫面，鏡頭還故意拍攝瑪莎轉頭看梁靜茹當年影片，逗笑粉絲。
穿無袖黑色連身褲裝的梁靜茹登台唱「彩虹」，引起全場尖叫；梁靜茹說，本想美美出場，但聽到大家看完當年影片都在笑，阿信安慰她說「沒事的」，看五月天以前影片笑得更大聲。
梁靜茹表示，五月天的歌她都很熟，可獨撐全場，作勢要趕走阿信，接著坦言很感動、想掉淚，多年後她和五月天還在這，直呼五月天到80歲還是會一樣，阿信就說「我80歲開演唱會時，妳要來當嘉賓」，梁靜茹回「好啊」。
唱「聽不到」時，梁靜茹走到瑪莎身旁，用背靠著瑪莎肩膀唱歌，瑪莎一直害羞笑著。梁靜茹唱完離場後，全場大喊「瑪莎、瑪莎」，瑪莎回「沒事啦」；阿信虧說組團那麼多年，能看到瑪莎靦腆樣子，大家真的值回票價，再虧瑪莎要不要唱下一首歌「I Love You無望」，笑翻全場。1060101
(中央社)
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