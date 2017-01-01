東南科大食農教育翻轉創新 秀成果

東南科技大學在深坑老街集順廟舉辦「校園裡的餐桌微創業競賽」活動。（葉書宏翻攝）

東南科技大學在深坑老街集順廟舉辦「校園裡的餐桌微創業競賽」活動，活動為該校通識教育中心老師王玫、休閒事業管理系老師游莞瑋、施君翰、呂麗蓉、觀光系老師吳怡彥及餐旅管理系老師梁才發所執行的「教育部專業知能融入敘事力之新創群組課程推動計畫」與「農業休閒產業從業人員技優人才培育計畫」兩項計畫的聯合成果展。

活動構想來自「稻田裡的餐桌計畫」，將其精神複製於校內課程中，稱之為『校園裡的餐桌微創業競賽』。結合「農產加工實務」、「財務管理學」和「食農美學體驗與微創業實習」3門課程的聯合成果展演，驗收學生學習的綜整能力。

課程的安排是由休管三乙農技專班的學生，先到深坑茶葉產銷班班長蔡金來的百年古厝，從早上8點開始跟著年逾80的蔡婆婆採茶，經歷12小時完整製茶工序，體驗製茶辛勞；第二階段安排於該校茶鄉故事屋，學習泡茶禮儀，沖泡著自採自製的包種茶，從茶香、茶湯與色澤的觀察中，深深感受茶藝學問之豐厚；最後則是學生們設計茶餐將茶入菜，做為整體習茶歷程的成果展現。

當天活動3組同學在深坑老街集順廟埕前分別布置了中、西式戶外餐桌，運用在地食材，各自展現了午福茶宴、深坑黑豬肉特製三明治及橙香雞腿白醬義大利麵等中、西式料理。其中午福茶宴中的彩蟳戲水，選用來自台南市七股溪南休閒農業區陳文岳先生生態養殖的螃蟹，點綴以文山區包種茶葉，味覺與視覺上均有極致的表現。

深坑黑豬肉特製三明治則是經過學生反覆討論與嘗試，最後經餐旅系老師梁才發的指導，將深坑溫體黑豬肉低溫烘焙36小時，製作出肉質酥軟、口感鮮嫩的深坑黑豬肉特製三明治，上桌時佐以深坑小農栽種的有機蔬菜，座上賓客無不驚豔並大表讚賞。指導老師王玫與施君翰表示，接下來的計畫就是協助學生將所研製的成品進行微型創業。

午福茶宴主廚總監休管系吳美瑩同學表示這次活動花了很多時間討論菜單，最終選擇了挑戰最大的中式料理，將深坑四寶（豆腐、筍子、黑豬肉、茶葉）和同學們親自採製的金萱茶入菜，過程中感謝梁才發老師陪著大家一道道菜試做與修正。來自馬來西亞的傅淑璇同學則說一開始不太有信心能完成這個活動，但在老師的鼓勵與指導下一步步完成，更得到「菜色設計有創意」、「色香味俱全」、「為在地食材創造更上一層樓的價值」的評語，感覺所有的努力付出都值得了！

這次的課程成果展學生們從研發菜單、成本管控，行銷餐卷、設計文稿，結合在地素材，創造出美食、美景融倂的美感饗宴，是大學翻轉教育的一個新的典範。

(中時)