韓人氣女團GFRIEND 除夕節目陪台灣觀眾圍爐
台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》即將於106年1月7日在台北市小巨蛋登場，韓國超人氣女團「GFRIEND」的素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智將首登《紅白》陪觀眾圍爐迎雞年，「GFRIEND」表示：「能接到邀約特別興奮，能陪大家過年非常開心。」
「GFRIEND」目前密練歌舞、對表演內容守口如瓶：「我們正認真準備演出曲目，希望觀眾期待我們當天表現。」。新年將至，「GFRIEND」也將利用難得年假陪伴家人：「韓國新年也是闔家團圓的節日，能吃媽媽精心準備的年菜特別開心，想把握難得休息時間，多跟家人相聚。」，團員們也特別先向台灣觀眾拜早年：「祝大家『大雞大利』！」。
「GFRIEND」是由隊長素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智等六位成員組成，2015年1月她們以迷你專輯《Season of Glass》正式出道，今年以《Rough》和《Navillera》兩首招牌歌曲在韓國各大音樂節目拿下29個第一名。《L.O.L》也進入Billboard世界專輯排行榜，排名第七，氣勢如虹！
「GFRIEND」曾於今年十月初第一次訪台，吸引兩千名粉絲熱情支持，精心設計的應援影片讓六人瞬間飆淚，當時老么嚴智因腳傷不能表演，感動之餘情緒崩潰道歉，氣氛相當感人。這次六人將首度在紅白合體演出，「GFRIEND」高興表示：「上次來台真是美好的經驗，這次感謝紅白邀請，讓我們有機會再和台灣粉絲見面，希望能再吃到道地台灣小吃，也希望有時間到處走走。」至於新年新希望，「GFRIEND」齊聲說：「希望大家喜歡我們的歌，祝大家新年平安健康！」。
(旺報)
關鍵字：超級巨星紅白藝能大賞、除夕、GFRIEND
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。