韓人氣女團GFRIEND 除夕節目陪台灣觀眾圍爐

台視除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》即將於106年1月7日在台北市小巨蛋登場，韓國超人氣女團「GFRIEND」的素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智將首登《紅白》陪觀眾圍爐迎雞年，「GFRIEND」表示：「能接到邀約特別興奮，能陪大家過年非常開心。」

「GFRIEND」目前密練歌舞、對表演內容守口如瓶：「我們正認真準備演出曲目，希望觀眾期待我們當天表現。」。新年將至，「GFRIEND」也將利用難得年假陪伴家人：「韓國新年也是闔家團圓的節日，能吃媽媽精心準備的年菜特別開心，想把握難得休息時間，多跟家人相聚。」，團員們也特別先向台灣觀眾拜早年：「祝大家『大雞大利』！」。

「GFRIEND」是由隊長素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智等六位成員組成，2015年1月她們以迷你專輯《Season of Glass》正式出道，今年以《Rough》和《Navillera》兩首招牌歌曲在韓國各大音樂節目拿下29個第一名。《L.O.L》也進入Billboard世界專輯排行榜，排名第七，氣勢如虹！

「GFRIEND」曾於今年十月初第一次訪台，吸引兩千名粉絲熱情支持，精心設計的應援影片讓六人瞬間飆淚，當時老么嚴智因腳傷不能表演，感動之餘情緒崩潰道歉，氣氛相當感人。這次六人將首度在紅白合體演出，「GFRIEND」高興表示：「上次來台真是美好的經驗，這次感謝紅白邀請，讓我們有機會再和台灣粉絲見面，希望能再吃到道地台灣小吃，也希望有時間到處走走。」至於新年新希望，「GFRIEND」齊聲說：「希望大家喜歡我們的歌，祝大家新年平安健康！」。

(旺報)