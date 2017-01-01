5566＋K ONE！ 兩團9人變4個人跨年小合體

5566與K ONE的JR跨年小合體。（天晴音樂）

5566與K ONE的JR跨年小合體。（天晴音樂）

中天承辦的台中麗寶樂園的跨年演唱會，意外促成喬傑立時期的5566 + K ONE合體！ 5566的孫協志、王仁甫、許孟哲以三人團體方式唱跨年前，隨即上台倒數，而跨年後壓軸表演的JR紀言愷，也一同上台倒數，意外形成5566加K ONE合體的驚喜畫面。不少現場歌迷大呼：「那是我的青春啊！」

5566在跨年前登場演唱，隨即被主持人留在台上陪歌迷倒數，而預計在跨年後登場的JR紀言愷，則提前被請上台一起倒數，四人齊站在舞台上的畫面，讓歌迷們大呼好懷念，而原本兩團9人，現在也只剩4人合體畫面，被大家笑稱是「小合體」，即便如此也是十分難得。尤其JR紀言愷和王仁甫、許孟哲更是繼《完全娛樂》合作主持以來，6年後首次同台，更有不同意義。

5566當年（2004年）曾為了提攜當時出道1年的師弟K ONE，跨刀合唱了由K ONE主唱JR紀言愷演出的偶像劇《紫禁之巔》主題曲〈風雲變色〉，這首歌當年紅極一時，也讓K ONE奠定偶像團體的地位。

時隔13年，5566以「56不能亡」的網路旋風，再度登上金鐘獎頒獎典禮及各大表演舞台，3人合體主持的《飢餓遊戲》收視也頻創佳績，而JR紀言愷則單飛在戲劇和歌唱上不斷推出個人作品，今年他帶著最新單曲〈煙火燦爛我愛你〉登上台中麗寶樂園跨年舞台，並且因為是觀光局全台好樂園的代言人身分，獲邀擔任壓軸表演，不但以天后組曲炒熱現場氣氛，也演唱新歌〈煙火燦爛我愛你〉，最後率領麗寶樂園的舞者和吉祥物大跳代言歌曲〈愛上遊樂〉，為晚會劃上完美句點。

(中時)