竹縣府砍社會福利 議員怒：無視議會

新竹縣政府元旦一早舉辦臨時縣務會議，宣布調整8大福利措施，引發軒然大波，縣議員邱靖雅、高偉凱等人今天看到媒體報導才知此事。邱靖雅批評縣府「不尊重議會」，由於財政短收並非一日造成，去年縣府預算照編，議會一毛未刪，縣府如今卻「先自宮」，形同無視縣議會、規避質詢，且刪減內容均針對老弱婦孺，不僅時機差、也「令人無法接受」。

高偉凱則指出，即便要調整，也應先做好相關配套措施，例如無中低收入戶身分的邊緣戶，無論老人或學生皆然。他認為，縣府也可從其他地方開源節流，例如刪減酬庸性的人事安排、非關縣政必要的措施。開源方面，高偉凱與邱靖雅都質疑縣府賤租土地，高偉凱表示，如台科段土地賤租給無公益性外僑學校，至少應提高底價標租。

「縣民犧牲不僅是今天所宣布刪減的非法定社福！」高偉凱表示，人手不足的警、消，或是如處勞動檢查、勞資爭議的公務員，犧牲的還有公共服務品質，如無經費裝設的交通號誌等。

邱靖雅指出，去年12月30日，縣長邱鏡淳在中國醫藥大學動土典禮中，承諾要守護縣民健康，但事隔2天，卻公布各項節流措施，且內容均是以老弱婦孺為主，亦是邱鏡淳競選連任政見，她批邱「欺騙縣民、沒有誠信」。

邱靖雅舉例，去年11月29日後，縣府在台三線座談會後，又於竹北、新豐、湖口、新埔舉辦4場座談會，內容有如向民眾「哭窮」，並了解家長對自付營養午餐看法，對照今天節流措施，座談會彷彿是在「試水溫」。

高偉凱另指出，新竹縣的特殊性，在於全國0到4歲幼兒數去年僅有24年前的65%，但新竹縣卻還有90%，最近14年，0到4歲幼兒人口全台少了26%，不過竹北市反而增加50%，在幼兒大量增加的竹北市，蓋學校的資本和教職員數逐年提高，他認為中央應特別補助竹縣。

「更大的問題，是全國財稅與中央地方稅收權責劃分問題。」高偉凱指出，目前縣市政府應負擔的任務，大於劃歸縣市政府的稅收項目及收入。而中央十幾年來減稅措施，沒救到經濟，有的影響地方政府收入，有的影響中央自己，間接也影響中央可以分配或補助地方政府的經費。

(中時)