銀縷衣搭15cm高跟鞋 阿喜主持跨年辣翻全場
「阿喜」林育品今年挑戰跨年主持，與丹尼斯在高雄夢時代搭檔主持，她在開場和JR紀言愷合唱〈你的擁抱〉並獨唱二首歌之後，迅速變裝，以一襲銀縷衣搭配15公分高跟鞋，性感爆表。也成功完成高雄跨年主持工作，陪同現場萬名觀眾一起倒數度過2016。
阿喜出道3年，前兩年都選擇演唱跨年，今年挑戰整場主持，坦承非常忐忑不安，尤其今年在夢時代壓軸演出的是她心目中的女神陳綺貞，更令她緊張又興奮。她的一襲鏤空銀縷衣，曲線若隱若現，美腿美背大放送，辣翻全場，腳踩15公分高跟鞋，更是她第一次全程穿這麼高的鞋子主持，認真的她還自製86張小手卡應戰，密密麻麻詳記流程，各組表演歌手資料，贊助廠商內容，笑說根本是一本書，她謙稱因為丹尼斯非常有經驗，有他在身邊也很安心，兩人第一次合作默契十足，成功完成自己的首場跨年主持工作。
阿喜因為主持工作完成大放鬆，和工作人員大啖美食，當晚留在高雄住宿，隔天才返回台北。
(中時)
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