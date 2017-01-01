不出版就完蛋 全球假學術期刊會議充斥

高等教育學者為了升等或獲聘，須有作品出版，而正牌與冒牌出版及會議間的差別，卻比學者願意承認的模糊許多，遂予不肖業者利用灰色地帶大賺其錢，只要出錢就能出版論文。

紐約時報報導，業者假冒學術期刊，向學者收取費用，刊印毫無價值文章。根據丹佛科羅拉多大學終身職圖書館員畢爾（Jaffrey beall），此類業者已從2011年的18家增加到923家。

紐約時報作家卡瑞（Kevin Carey）在這篇文章表示，他最近接到電話，問他有無興趣出席下月在費城舉行的「第15屆世界心臟病與血管學會議」。他在那之前20分鐘，在印度「OMICS國際」公司網站留了電話，因此接到這通電話。

卡瑞不是醫師，他問道：「是不是醫師才能參加？」對方說，「你可以用學生費率」參加，費用八折，599美元。

凱瑞對心臟病學一竅不通，但他仍然詢問，會議在數周後舉行，他的論文審核是否來得及？對方說，他的論文將會根據「迅速審核原則」在24小時內通過，然後問凱瑞希望使用什麼信用卡付款。

凱瑞指出，「OMICS國際」是欣欣向榮的學術出版詐欺業龍頭之一 ，已被美國聯邦貿易委員會（FederalTrade Commission）正式起訴，罪名是「對學者與研究者隱瞞其出版物性質，詐取少則數百，多則數千美元的出版費」。

報導說，OMICS國際另一門勾當叫「會議詐欺」，即凱瑞所接電話的內容。

紐時報導的冒牌業者，還包括英國「資訊經濟學學會」（Infonomics Society），只由一人主持，主辦形形色色會議，發行17種期刊。1060101

(中央社)