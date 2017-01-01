美國電力公司 遭俄國駭客入侵

華爾街日報報導，佛蒙特州的公共電力公司系統偵測出惡意軟體，美國政府研判這是俄羅斯駭客所為。佛蒙特州的伯靈頓電力局表示，國土安全部上周四晚向美國各電力公司發出警告後，佛蒙特州最大的電力公司伯靈頓電力就發現系統裡有俄國駭客入侵使用的惡意程式碼。美國政府把俄國駭客攻擊統稱為灰熊大草原（Grizzly Steppe）。

伯靈頓電力表示，發現一部筆記型電腦裡有惡意程式，但該筆電沒有連接到公司的電網糸統。該公司為逾1萬9,600個客戶提供電力服務，其中包括伯靈頓國際機場。

該公司表示，已立即讓中斷受惡意程式入侵的筆電與公司系統的連接，並向聯邦政府報告此事。公司已經跟聯邦和地方政府合作來防止其他駭客的入侵。許多專家仍然擔心美國的電力網可能暴ㄦ露在駭客入侵的威脅之下。

(工商)