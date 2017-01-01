田中實加身分造假 陳芳明：褻瀆台灣歷史

感人熱淚的《灣生回家》作者和紀錄片兼製的田中實加，被揭發在網路上截圖盜圖，也被質疑偽造身世，日前她終於到遠流出版社認錯。(資料照片 粘耿豪攝)

《灣生回家》作者兼紀錄片監製田中實加坦承身分造假，引起外界震驚。對台灣歷史渉略甚深的政大台文所講座教授陳芳明表示，自己是《灣生回家》支持者，對她的刻意造假感到失望且挫折感，他痛心地說，這起事件對台灣歷史也構成很大的褻瀆。

田中實加日前發表聲明，對身分造假一事向外界道歉，陳芳明今(1)日在臉書上表示，「田中實加被發現身分造假之後，一直逃避所有的質疑，利用人的善良而進行欺騙，這是最險惡的行為」。

陳芳明表示，身為《灣生回家》的支持者，「不能不感到失望，而且有一定的挫折感，因為這個事件並非只是身分造假，對於台灣歷史也構成很大的褻瀆，這是利用台灣人的歷史失憶症，才使謊言獲得了存在的空間」。

《灣生回家》紀錄片在台灣、日本放映，獲得許多好評，該片導演劉佐龍發聲明強調，此片的主人翁是灣生們，灣生們的無私付出是真心的，影片也是真誠的。他希望社會大眾及媒體能聚焦在他們的故事。

(集團連線報導)